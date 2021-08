Transport routier : Les plaques d’immatriculation et la carte grise passent de 21 660 à 41 000 F Cfa

Conformément à l’arrêté n°026273 du 14 juillet 2021 modifiant l’arrêté n°01471 du 30 janvier 2018 portant remplacement des titres de transport routier en support papier délivrés par le ministère en charge des Transports routiers, par des cartes numérises et sécurisées (carte à puce, sans contact), le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, à travers la Direction des Transports routiers, a rendu public, par note circulaire datée du 28 juillet dernier, les nouveaux tarifs des titres de transport routier.



Il ressort de ce document parcouru par le journal L'As, une hausse exorbitante de ces nouveaux tarifs de titres de transport qui font déjà grincer des dents au niveau des acteurs. Pire, c’est en période de pandémie de Covid-19 que le ministre des Transports terrestres a décidé de crever les bourses des usagers aux revenus déjà fortement impactés par cette maladie, sans concertation et sans avis préalable.



Pour le permis de conduire, le prix est resté inchangé depuis l’entré en vigueur du permis numérisé, 10 000 F Cfa pour une nouvelle demande et le double de ce montant pour le remplacement du permis de conduire concernant les retardataires.



En effet, s’agissant de la carte grise, il faut désormais débourser 15 000 F Cfa pour disposer de ce document. En sus de 26 000 F pour les deux plaques d’immatriculation automobile, le troisième étant offert. Ce qui revient à 41 000 F Cfa, le prix de la carte grise et des plaques exonéré de Tva. Or, pour l’ancien tarif dont nous détenons copie, chacune des deux plaques revenait au bénéficiaire à 6000 F Cfa avec une Tva de 18%, soit un total de 21 600 F Cfa.



Ainsi, avec les nouveaux tarifs des titres de transport, les prix ont presque doublé passant de 21 000 à 41 000 F, rien que pour les plaques et la carte grise.