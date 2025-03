Transports routiers : des décrets en préparation pour encadrer les VTC (directeur)

Lors de la signature d'un protocole d'accord entre la mairie de Yoff et Proxy Emobility, samedi à la mairie de Yoff, Valdiodio Ndiaye a précisé que le ministère des Transports œuvrait actuellement à l’élaboration de décrets destinés à réguler les services proposés par les VTC. Le but est de contrôler de manière plus stricte les opérations de ces plateformes, telles que Yango et les autres, pour garantir un service fiable et sécurisé pour les usagers.



Le secteur des VTC s’est fortement développé ces dernières années, mais cette croissance rapide nécessite une régulation afin de prévenir des dysfonctionnements ou des pratiques non conformes aux normes de sécurité et de qualité.



En plus du projet de décret pour les VTC, Valdiodio Ndiaye a également abordé un autre sujet important : la régulation des livraisons à deux-roues. Ce secteur, qui a pris de l’ampleur avec les services de livraison de repas et de colis, n’échappe pas non plus à la volonté des autorités d’instaurer un cadre législatif clair. Selon le directeur des Transports routiers, des décrets sont en préparation pour encadrer cette activité afin de garantir la sécurité et le bon déroulement des livraisons.



Le ministère des Transports a clairement exprimé sa volonté de ne pas laisser ces activités, aussi bien les VTC que les livraisons à deux-roues, se dérouler sans contrôle ni régulation. Ces nouvelles initiatives visent à structurer et organiser les secteurs en question tout en répondant aux besoins des usagers et des entreprises opérant dans ces domaines.