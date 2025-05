Tarifs de l’électricité : le Sénégal parmi "les plus chers" au monde, déplore Sonko

Lors de la cérémonie de lancement du Forum Invest in Sénégal, prévu les 7 et 8 octobre prochains, le Premier ministre Ousmane Sonko a fermement critiqué le coût de l’énergie dans le pays, qu’il juge parmi les plus élevés au monde.



« Il est inadmissible que le Sénégal fasse partie des pays où l’énergie est la plus chère au monde », a-t-il déclaré, soulignant les conséquences lourdes de cette situation pour les entreprises locales et les investisseurs.



Le chef du gouvernement a appuyé son propos par des comparaisons :« Il n’y a que l’Allemagne (131 francs CFA le KWh) et le Japon (104 francs) qui nous devancent. Le Sénégal est à 91,84 francs pour le KWh en haute tension, alors que des pays voisins comme la Côte d’Ivoire sont à 72 francs. »