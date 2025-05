À Dakar, la Tunisie expose ses technologies pour une agriculture africaine souveraine

Six entreprises tunisiennes issues du secteur technologique privé participent à la 2ᵉ édition de la Semaine de l’Agritech Tunisienne au Sénégal, qui se tient du 25 au 29 mai à Dakar. Organisé par STECIA International dans le cadre du programme Digital Tunisia, avec le soutien de l’Agence Française de Développement (AFD) via Qawafel, l’événement se veut un jalon stratégique pour une agriculture africaine moderne, connectée et résiliente.



Sous le sceau d’une coopération gagnant-gagnant entre la Tunisie et le Sénégal, cette initiative vise à « faire émerger des solutions concrètes aux enjeux agricoles par la technologie, l’expertise locale et les partenariats régionaux », selon les organisateurs. Elle s’inscrit également dans la vision du New Deal technologique impulsé par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, alignée sur les ambitions de l’Agenda 2050 en matière de souveraineté alimentaire et de digitalisation du secteur agricole.



La Semaine de l’Agritech prévoit plusieurs temps forts : une journée de rencontres B2B, des ateliers de co-innovation avec des startups sénégalaises, des visites de terrain dans les régions de Dakar et Thiès, ainsi que des échanges structurés avec les institutions et réseaux agricoles locaux.



Porté par STECIA International avec l’appui de l’AFD, Digital Tunisia se positionne comme un catalyseur de transformation agricole sur le continent. En misant sur « les synergies régionales et les besoins concrets des territoires », le programme ambitionne d’ouvrir de nouveaux marchés aux entreprises tunisiennes tout en renforçant la souveraineté technologique africaine.