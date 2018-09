Traque des orpailleurs clandestins à Kédougou : Encore quatre individus interpelés

Douze (12) grammes d’or et un important lot de matériel ont été saisis à Kédougou dans le cadre de la traque des orpailleurs burkinabé qui ont envahi la forêt de Tenkoto en toute illégalité. Les agents des Eaux et Forêts de Saraya qui sont aux trousses de ces étrangers depuis mercredi dernier, ont encore appréhendé quatre autres individus. Il s’agit de deux Guinéens et deux Burkinabè.



Les malfrats ont été mis à la disposition du Tribunal de grande instance de Saraya et attendent d'être jugés.



Joint au téléphone par Sud Fm, le lieutenant Saliou Guèye, chef du secteur des Eaux et Forêts de Saraya, informe que cette opération a produit d’autres effets. Il renseigne que des occupants illégaux de ces massifs forestiers commencent à plier bagages et à rentrer chez eux.



Toutefois, il précise qu’ils vont «rester dans la zone de Kédougou jusqu’à peut-être un mois pour pouvoir éradiquer ce phénomène».



Quatre (4) individus de nationalité burkinabé ont été arrêtés mercredi dernier. Six (6) grammes d'or ainsi que des groupes électrogènes et des panneaux voltaïques ont été saisis.