Traque : loin des 200 milliards annoncés par Aminata Touré, le gouvernement retrace 152 milliards de F CFA

Rappelant tout d’abord à l'opinion nationale et internationale, l'option « fondamentale » du Président de la République, Macky SALL, qui consacre, le principe de la reddition des comptes , comme « haute priorité et composante essentielle de sa politique de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques », le gouvernement via son Secrétaire général soutient que « c’est pourquoi le Chef de l’Etat a fait de ces principes, le socle de l’Axe 3 du Plan Sénégal Emergent (PSE) ».« Il est dès lors aisé de comprendre la quintessence de toutes les actions déjà engagées par le Président de la République et son Gouvernement afin que la nation puisse recouvrer ses biens spoliés et lutter contre la corruption, le détournement de deniers publics et l'enrichissement illicite, dans le respect du double principe de la séparation des pouvoirs et de la présomption d'innocence », lit-on dans le communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik.com.Ledit document indique que « l’Etat a également engagé des actions qui ont permis de dénouer favorablement, différents contentieux ayant rapporté des ressources additionnelles au budget de l’Etat. Ces actions ont déjà permis de recouvrer des ressources financières importantes dont la traçabilité se retrouve à travers les Lois de Finances successives, adoptées par la représentation nationale, soit pour la période 2012 – 2015 un montant global de 152 984 119 934 francs CFA : Seconde Loi de Finances Rectificative pour l’‘année 2013 (inscription de 3 montants : 2 498 314 563 FCFA, 24 600 355 371 FCFA, 11 365 450 000 F CFA) ; Loi de Règlement 2014 pour la gestion 2012 (constatation d’un montant de 39 520 000 000 FCFA) ; Première Loi de Finances Rectificative pour l’année 2014 (inscription d’un montant de 45 000 000 000 FCA) ; Seconde Loi de Finances Rectificative pour l’année 2014 (inscription d’un montant de 5 000 000 000 FCFA) ; Loi de Finances Initiale pour l’année 2015 (inscription d’un montant de 25 000 000 000 FCFA.Ce montant de 152 984 119 934 francs CFA ne couvre que trois (3) exercices budgétaires et a été totalement retracé à travers les Lois de Finances et les Lois de Règlement de 2012 à 2015, est évolutif sous réserve du recouvrement de certains biens dont l’évaluation est en cours, souligne par ailleurs le gouvernement.