Traque : une demande d’enquête parlementaire de l’opposition bientôt sur la table de Moustapha Niass

La demande « est prête et qui en être d’être circularisée avant d’être déposée sur la table du président de l’Assemblée nationale. Les Sénégalais ont besoin de savoir comment se compose ce montant. Comment ce montant a été dépensé parce qu’aucun encaissement, aucune recette ne peut être utilisée sans que l’Assemblée nationale n’est eu donné à donner d’abord son autorisation par le vote d’une loi. C’est une Loi de Finances Rectificatives (LFR) ou par d’autres moyens. Et, vous avez entendu le président de l’Assemblée nationale dire qu’il ne se rappelle qu’on est eu à voter une LRF prenant en compte un tel montant. Pour vous dire que le brouillard existe, le brouillard est tellement épais qu’il faut éclairer les Sénégalais. Pour cela, nous avons décidé de mettre en place une commission d’enquête parlementaire », a déclaré le responsable du Parti Démocratique Sénégalais (PDS).Ce, en marge de la première conférence de presse des partis de l'opposition et les organisations démocratiques signataires de l'Initiative pour des élections démocratiques au Sénégal.L'ancienne Première ministre a révélé que 200 milliards ont été recouvrés dans le cadre de la traque des biens dits mal acquis. Interpellé sur la question, le président Moustapha Niass a soutenu n'avoir pas souvenance qu'une LFR ait été discutée ou votée sur une telle somme.