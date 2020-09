Travaux d'achèvement de la Grande Mosquée de Tivaouane: plus d’1,5 milliard de F Cfa récoltés

La cité religieuse de Tivaouane a lancé lundi, les travaux d’achèvement de sa grande mosquée. Au moins 1,5 milliard de F Cfa ont été récoltés seulement au premier jour de la collecte.



Une enveloppe de 115 millions de francs CFA a été déposée par l’association « And Beugue Maodo ». Le maire de Tivaouane, Mamadou Diagne Sy Mbengue a, pour sa part, contribué à hauteur de 10 millions de francs CFA. Idem pour Ndella Wade.



Le communicateur traditionnel, El Hadji Mansour Mbaye a contribué à hauteur de 10 millions de F Cfa. L’homme d’affaires et ex-promoteur de lutte, Aziz Ndiaye, a, lui aussi, mis sur la table la rondelette somme de 250 millions de F Cfa.



Le député Diop Sy n’est pas en reste. Il a mis le double sur la table, 500 millions de F CFA, en plus de 1000 tonnes de ciment, 2000 tonnes de béton, 2000 mètres cube de sable plus deux camions qui seront mis à la disposition de la grande mosquée. L’ancien footballeur international, Cheikh Seck a aussi contribué, mais il a demandé à ce qu’on ne révèle pas le montant qu’il a décaissé.



Le président du Conseil d'administration (Pca) de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) Racine Sy et le Président Directeur général (Pdg) du Groupe Futur Média ( Gfm) Youssou Ndour ont, chacun, participé à hauteur de 10 millions de francs CFA.



D’autres bonnes volontés qui n’ont pas voulu révéler leur identité, ont mis la main à la poche.