Trente-cinq (35) soldats de l'armée malienne tués dans une "attaque terroriste"

Au moins trente-cinq (35) soldats maliens ont été tués et d'autres blessés ce vendredi 1er novembre 2019 dans une attaque attribuée aux terroristes, au nord du Mali, indique un communiqué de l'armée malienne.



"La position FAMa à Indelimane a fait l’objet d’une attaque terroriste dans la journée de ce vendredi 1er novembre 2019, dans la localité d’Ansongo, secteur de Ménaka. Le bilan provisoire est de 15 morts côté FAMa, des blessés et des dégâts matériels", peut-on lire le communiqué. Ce bilan est porté à nouveau à 35 morts, précise plus tard l'armée dans une note.



La même source renseigne que " les renforts y ont été dépêchés". Quelques semaines avant, une quarantaine de soldats maliens avaient été tués au nord du pays, dans une attaque similaire.