Trésor public: deux inspecteurs placés en garde à vue pour détournement de 4,6 milliards de F Cfa

Alors qu’on n’a pas fini de parler du détournement à La Poste portant sur 1,5 milliard de F Cfa, un autre carnage financier est décelé au Trésor public. Le montant s’élève à 4,6 milliards F Cfa. Dans cette affaire, deux inspecteurs ont été placés en garde à vue par la Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles ( Dic) lundi.



Les deux mis en cause effectués des va-et-vient au siège de la Bag avant d’être retenus hier. Selon Libération qui donne l’information, ils sont visés pour « détournement de deniers publics, faux et usage de faux mais aussi blanchiment d’argent ».



Le journal d’informer que c’est l'Inspection générale des Finances (Igf), bras armé du ministère des Finances et du Budget, qui a découvert les malversations après une mission avant que l'Agent judiciaire de l'Etat ( Aje) ne dépose plainte.