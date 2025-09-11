Trésor public : vers des réformes de la Cour des comptes

Le premier président de la Cour des comptes du Sénégal, Mamadou Faye, a reçu, mardi dernier, le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Amadou Tidiane Gaye, accompagné de ses collaborateurs. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont notamment abordé les enjeux liés à la reddition des comptes et aux réformes comptables.



Le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), Amadou Tidiane Gaye, a rendu, mardi dernier, une visite de courtoisie à Mamadou Faye, premier président de la Cour des comptes du Sénégal, au siège de cette institution supérieure de contrôle des finances publiques.



Le DG de la DGCPT était accompagné de ses collaborateurs, tandis que le premier président de la Cour des comptes était entouré de l’ensemble des hautes autorités de l’institution.



Au cours de cette rencontre, plusieurs questions d’enjeux nationaux ont été abordées, notamment la situation des finances publiques sénégalaises, les réformes immédiates à entreprendre conformément aux recommandations de la Cour, les initiatives de la DGCPT pour améliorer l’environnement de tenue des comptes publics et la qualité comptable, ainsi que tous les aspects relatifs à la reddition des comptes publics.



Le coordonnateur de la DGCPT, Alassane Dia a axé son intervention sur l’état de mise en œuvre des réformes déjà entamées dans le cadre de l’application de la comptabilité patrimoniale, ainsi que sur l’adaptation de l’organisation comptable de la direction afin de recentrer les fonctions de comptabilité, de contrôle interne et d’audit interne. Dans le même temps, il a exposé les réformes prévues dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues du rapport sur la gestion des finances publiques 2019-2024.



Par ailleurs, les deux parties ont échangé sur plusieurs questions essentielles, dont la délivrance du quitus aux comptables publics, la situation du recouvrement des amendes et débets des comptables publics, ainsi que l’apurement administratif des comptes de gestion de certains receveurs municipaux.



À cet effet, des rencontres thématiques seront organisées afin de traiter de manière spécifique chacune de ces préoccupations, rapporte Libération dans son édition du jeudi 11 septembre, annonce Libération.