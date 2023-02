Tribunal de Dakar: Des échauffourées entre militants et forces de l’ordre

Des échauffourées ont éclaté entre les militants de l’opposant Ousmane Sonko et forces de l’ordre. Venus en masse pour soutenir leur leader, les partisans de Pastef se sont refusé l’accès à la salle d’audience pleine à craquer. Ils ont tenté de forcer à enlevant les barrières installées les forces de sécurité. Ces dernièrs ont riposté en les dispersant à l’aide de gaz lacrymogènes.



Rappelons que le procès opposant le ministre Mame Mbaye Niang à Oumane Sonko a été renvoyé à nouveau au 16 mars 2023. Ce, sur invention du bâtonner à la demande des avocats du leader de Pastef. La défense a demandé le renvoi pour que les avocats « nouvellement constitués puissent s’imprégner du dossier ».



Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme et des Loisirs, qui s’est rendu au tribunal très tôt ce jeudi, reproche à Ousmane Sonko d’avoir déclaré qu’il avait été épinglé par un rapport de l’IGE (Inspection générale d’Etat) pour sa gestion des fonds des 29 milliards du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC). Niang qui conteste l’existence de ce rapport, a décidé de porter plainte pour « diffamation » contre Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor.



Au-delà de la présumée diffamation, le ministère public accuse le leader de Pastef « d’injures » contre Mame Mbaye Niang, mais aussi de « faux et usage de faux dans un document administratif ».