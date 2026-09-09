Tribunal de Dakar: Nogaye Thiam de la série « bété-Bété » et ses coprévenus relaxés

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict ce mercredi 09 septembre 2026 dans l’affaire impliquant l’actrice Ndeye Ndao Thiam dite « Nogaye Thiam Bété Bété », l’étudiante Aïssatou Goudiaby, la commerçante Fatou Diallo alias « Fafa », ainsi que les hommes d’affaires Sidy Mouhamed et Abou Daffé, d’après Seneweb. L’affaire avait débuté après une soirée privée organisée à l’hôtel Pullman, avec une accusation de vol de montre avant de prendre une autre tournure, avec des soupçons liés à la consommation de drogue.



À la barre, les prévenus ont livré des versions parfois contradictoires sur les faits. Le ministère public s’est notamment appuyé sur les éléments recueillis lors de l’enquête préliminaire, parmi lesquels l’exploitation des données téléphoniques et les images des caméras de vidéosurveillance de l’hôtel. Les avocats de la défense, dont Me Clédor Ciré Ly, ont pour leur part sollicité la relaxe pure et simple de l’ensemble des mis en cause.



Dans ses réquisitions, le procureur a demandé la relaxe de Fatou Diallo pour le vol de la montre, ainsi que celle d’Abou Daffé concernant l’offre et la cession de drogue. Il a toutefois estimé que les charges d’usage et de détention étaient établies par la vidéosurveillance et requis un mois de prison ferme. Statuant sur le siège, le tribunal a finalement prononcé la relaxe générale de tous les prévenus et donné acte à Sidy Mouhamed de son désistement, rapporte Seneweb.