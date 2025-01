Tribunal de Dakar : Oumar Sow réfute les accusations et se défend « j’ai juste riposté contre Pastef »

Oumar Sow, ancien ministre conseiller sous Macky Sall, a réfuté les accusations portées contre lui lors de sa comparution au tribunal de Dakar ce lundi. Il est poursuivi pour « discours contraires aux bonnes mœurs », « diffusion de fausses nouvelles » et « discours de nature à inciter à la discrimination ethnique ».



Selon lui, ses propos n’ont pas eu d’impacts sur la cohésion sociale. « Ils ont sorti mes propos de leurs sens pour m’atteindre. J’ai vu que ma publication a été partagée par les militants de Pastef, c’est ainsi que je l’ai supprimé. »



Oumar Sow a précisé qu'il avait réagi aux déclarations de Sonko et des membres de Pastef.



« J’ai riposté contre les déclarations de Sonko et les gens de Pastef. Dans une vidéo Sonko a dit que Macky Sall n’aimait pas la Casamance et les Diolas j’ai fait la même chose pour leur montrer que le rappel profite aux croyants. Les gens de Pastef ont l’habitude de faire ce genre de posts », a-t-il tranché.



« J’ai pris acte et la prochaine fois, je penserai à comment mieux formuler mes propos. Je ne suis pas du genre à toucher à la cohésion sociale », a déclaré Diallo. Qui ajoute que c’est une « pensée politique qu’il a exprimée », a regretté l’ex responsable de l’Alliance Pour la République (APR).



Il a également souligné que dans son mouvement, il y a toutes sortes d’ethnies. J’ai vu que j’ai fait de la peine aux gens », s’est-il défendu.