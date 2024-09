Tribunal de Dakar : Ousmane Diagne nomme 6 juges d’instruction

Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Ousmane Diagne vient par arrêté nommer six (06) juges pour les cabinets d'instruction de Dakar. D'après le quotidien Libération, la première réunion du Conseil supérieur de la magistrature, avait vu la nomination d'Abdoul Aziz Diallo comme doyen des juges du tribunal hors classe de Dakar.



En outre, par arrêté, le ministre de la Justice Ousmane Diagne a procédé à la nomination de juges dans les autres cabinets.



Sur ce, les juges Makha Barry (2ème cabinet), François Jean Paul Diop (3ème cabinet), Papa Mourate Wade (4èmecabinet), Débo Mboh (5ème cabinet), Sokhna Awa Diop (6èmecabinet) et Ousmane Sall (7ème cabinet) ont été nommés.



Selon toujours le quotidien Libération, les 9ème et 10ème Cabinet d’instruction du tribunal hors classe de Dakar seront supprimés. Par ailleurs, pour le moment, le 8ème cabinet n’est pas pourvu. Il est aussi prévu deux juges d’instruction pour le tribunal de Rufisque qui sera fonctionnel incessamment.