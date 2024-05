Tribunal de Dakar : Serigne Mboup grugé à hauteur de 20 millions de FCFA par son livreur

Le directeur de CCBM (Groupe Comptoir Commercial Bara Mboup) a fait l’objet d’un vol par son livreur. Présenté devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar hier mercredi, le nommé Daouda Diouf serait celui qui a volé 13 téléviseurs d’une valeur de 20 millions f cfa.



Selon la partie civile, le prévenu s’est présenté à 22 heures dans l’entrepôt, et a profité de l’absence du gardien des lieux pour soustraire les téléviseurs. Les articles volés seront cédés à un autre commerçant pour la somme de 3 millions f cfa. Attrait devant la barre, Daouda Diouf, a reconnu les faits pour lesquels il est poursuivi et s’est expliqué par sa situation financière qui n’était pas des meilleures. Mais il conteste la somme avancée par la partie civile.



Contrairement à ses dires, il ressort des enquêtes que le sieur n’est pas à son premier coup. D’ailleurs, le gardien a fait le constat « depuis son arrivée dans l’entreprise il y a 4 ans, des marchandises disparaissaient mystérieusement». C’est ainsi qu’il a « mis en place une stratégie qui semble porter ses fruits, une technique propre à lui, de fermer de sorte que quand quelqu’un rentre après lui, il le remarque.



Son receleur, Abdoulaye Faye, a devant la barre du tribunal soutenu qu’il ne « savait pas que les marchandises étaient volées et que le prévenu lui a remis une facture contresignée ». Il s’engage néanmoins « à rembourser la somme de 20 millions à la partie civile ».



L’affaire est mise en délibéré le 5 juin prochain.