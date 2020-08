Tribunal de Dakar: arrêtées avec 15 boîtes de préservatifs, trois jeunes filles condamnées à un mois avec sursis

Mbène Cissé, Astou Gning et Aminata Ndiaye, âgées entre 20 et 22 ans, ont été jugées mercredi pour défaut de carnet sanitaire et diffusion d’images contraires aux bonnes meurs. Reconnues coupables de tous les chefs d’accusation, les trois jeunes filles ont été condamnées à un mois avec sursis.



Arrêtée la première, Aminata Ndiaye âgée de 20 ans, a été piégée par un flic qui a pris son numéro via une bande annonce accompagnée d’images obscènes publiées dans les Réseaux sociaux. Appelée à la barre du tribunal des Flagrants délits de Dakar, elle nie être une prostituée. Elle déclare avoir été invitée à une fête dans un appartement où devait venir l’individu qui les a contactées.



Les deux autres prévenues, Mbène Cissé, Astou Gning ont aussi nié les faits qui leurs sont reprochés mettant toute la responsabilité de leur arrestation sur le dos de Aminata qu'elles accusent être une prostituée.



Pourtant, elles avaient toutes reconnu les faits lors de l’enquête préliminaire. Selon « Source A », ces filles avaient confié aux enquêteurs qu’elles s’adonnaient à la prostitution un mois avant leur arrestation.



Selon le journal, les policiers avaient trouvé dans leurs sacs, au courant de l’intervention, 15 boites de préservatifs.