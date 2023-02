Tribunal de Dakar: l'activiste Hannibal Djim face au juge d’instruction ce mardi

L’activiste Hannibal Djim est retourné ce mardi, au tribunal de Dakar pour faire face à un juge d’instruction après avoir bénéficié d’un retour de parquet hier lundi. Mouhalmed Samba Djim de son vrai nom est poursuivi pour « appel à l’insurrection et actes de nature à troubler la sûreté de l’Etat » entre autres.



Arrêté devant chez lui à Mermoz mercredi, puis placé en garde à vue, Mohamed Samba Djim dit «Hannibal Djim », auteur de plusieurs «cagnottes » sur les réseaux sociaux, a été déféré au parquet pour financement d’activités séditieuses et subversives, appel à l’insurrection, incitation à des actes de nature à troubler a sûreté de l’Etat et apologie de la violence.



Il a bénéficié d’un premier retour de parquet vendredi dernier. Rejetant ces accusations, il a été interrogé, entre autres, sur ses possibles liens avec la société «Kopar express Sarl» qui sert à lancer des cagnottes, indique libération. Il avait indiqué n’avoir aucune relation particulière avec cette Fintech ou connaître ses dirigeants. Il avait aussi indiqué que ces cagnottes n’ont jamais servi à financer des mouvements séditieux.