Tribunal de Dakar: la fille de Alioune Mbaye Nder et ses acolytes risquent la prison à vie

Adja Ndèye Ndiaye Mbaye, la fille du chanteur Alioune Mbaye Nder et ses coaccusés risquent la perpétuité. Ils ont été appelés devant la barre de la Chambre criminelle de Dakar mardi, pour « vol de portable » estimé à 3 millions de F Cfa.



Les deux principaux mis en cause, Adja Mbaye et son petit ami Amadou Sow, avaient recruté des nervis pour agresser le commerçant Moustapha Diagne dit « Selfie ». Selon L’Observateur, le couple qui avait un enfant de 2 ans, voulait payer les frais de scolarité de leur enfant.



Etablie à Yoff Apecsy, Adja Mbaye fréquentait un salon de coiffure où elle a rencontré le commerçant Moustapha Diagne. Celui-ci tente de la courtiser. Pour la séduire, Moustapha lui a montré un sac rempli de téléphones portables de marque ainsi que des liasses d’argent. La jeune fille en a parlé avec son petit-ami, Amadou Sow. Puis, ils ont décidé de le déposséder de ses biens.



Pour ce faire, Amadou avait pour rôle de recruter des agresseurs. Il a contacté son ami Mouhamed Bangoura qui l’a mis en rapport avec Ibrahima Ngom, Fodé Diakhaté et Ablaye Dione. La bande a alors mis en place une stratégie pour voler les téléphones du commerçant.



Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, Ndèye Mbaye a contacté Moustapha, lui demandant de la déposer à l’hôpital Principal de Dakar.



En cours de route, la fille du chanteur donne sa position et son petit-ami actionne les agresseurs. A bords de deux motos, ils ont suivi la voiture de Moustapha Diagne. Arrivés au niveau de la Mosquée de la Divinité sur la Corniche ouest, Ndèye Mbaye simule des douleurs aux pieds, elle demande au commerçant de s’arrêter pour qu’elle puisse se dégourdir. Cela fait, elle s’assoit sur la chaussée.



Les agresseurs entrent en action et attaquent Moustapha Diagne en lui administrant un coup de couteau au dos. Par la suite, les assaillants ont pris la fuite avec le sac de leur présumée victime contenant 12 téléphones portables.



Après avoir vendu le butin, ils se sont partagés l’argent moyennant 200.000 F Cfa chacun. Une plainte a été déposée contre X par Moustapha à sa sortie de l’hôpital.



L’enquête ouverte a permis de mettre la main sur toute la bande ainsi que sur la fille du chanteur. Au cours de l’enquête, Alioune Mbaye Nder a payé à la victime la somme représentant la valeur des téléphones volés. Ce qui a permis aux mis en cause d’obtenir une liberté provisoire.



Appelés devant la barre, Adja Mbaye, 21 ans, a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Les autres mis en cause dont Amadou Sow, 24 ans, ont nié les faits.