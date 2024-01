Tribunal de Dakar: la petite amie de Thiaat partage ses vidéos pornographiques, le rappeur porte plainte

La salle d'audience du Tribunal des Flagrants Délits de Dakar était le théâtre de révélations explosives hier mercredi lors du procès impliquant l'artiste « Thiaat » et d'autres accusés dans une affaire de vidéos pornographiques. Les faits mêlent relations intimes, vengeance, et extorsion.



L'artiste, de son vrai nom El Hadji Lamine Guèye, a porté plainte contre sa copine Marième Sow la sœur de son épouse, Diabou Louise Mané et d'autres individus. Selon les détails révélés lors du procès, Aïcha Guèye, une dame particulière connue pour filmer ses relations sexuelles, a vu sa vie intime exposée à la suite d'un règlement de comptes orchestré par Diabou Louise Mané.



À en croire Les Échos qui a rendu public cette affaire, la sœur de l'épouse de l’ artiste, était au courant de leur relation. Ainsi, elle a décidé de se venger. Lors d’une bagarre entre elles, la dame Mané s'est emparée du téléphone portable de Aïcha Gueye où elle a vu les images de celle-ci entretenant une relation sexuelle avec son beau frère « Thiaat ». C'est ainsi qu'elle les a transférées à son amie Awa Mbaye. Cette dernière, à son tour, les a envoyées à Mouhamadou Moustapha Guèye qui les a transférées à la petite-amie de « Thiaat » Marième Sow.



Cette dernière s’est mise à faire du chantage à son copain en lui réclamant de l'argent sous peine de publier les images sur les réseaux sociaux. Paniqué, « Thiaat » s'est exécuté en remettant à sa petite-amie diverses sommes d'argent. Cependant sa petite amie en réclamait toujours plus. Fatigué d'être sous cette menace, l'artiste a saisi la Division spéciale de cybersécurité le 24 novembre 2023.



Tous interpellés, ils ont été inculpés pour des faits « d'association de malfaiteurs, extorsion de fonds, collecte illicite de données à caractère personnel, diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, violence et voie de fait ». Placés sous mandat de dépôt depuis le 14 décembre 2023, ils ont été jugés hier mercredi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Le procureur a requis une peine de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, pour l'ensemble des accusés. Le jugement a été reporté au 22 janvier prochain.