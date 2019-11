Tribunal de Dakar: la photocopieuse du Doyen des Juges Samba Sall en panne

Incroyable mais vrai ! Au cabinet du Doyen des juges d’instruction, la photocopieuse ne fonctionne pas. Elle avait commencé à faire des chichis, avant de refuser complètement de fonctionner.



Curieusement elle n’a pas été placée « sous mandat de dépôt » et envoyée à la poubelle, mais elle fait office de meuble. C'est-à-dire que le Doyen des juges se débrouille pour avoir des copies des Procès verbaux et autres notes administratives, en à croire nos confrères du journal « Les Echos » qui ont révélé cette indiscrétion plus ou moins cocasse...



D'autant plus que le Sytjust (Syndicat des travailleurs de la justice) a très souvent dénoncé le manque de moyens logistiques des magistrats dans ses différentes plateformes revendicatives.