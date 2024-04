Tribunal de Dakar : largué, il publie les vidéos intimes de son ex copine

Jalousie, déception, amertume...Ce sont là les sentiments qui ont poussé le sieur M. Ngom à commettre des actes punis par la justice. Le mis en cause qui n'a pas supporté d'être largué par sa copine pour convenances personnelles s'est vengé. Il a choisi d'étaler les vidéos illustrant leur intimité au grand jour.



D'après la plaignante Arame G., le mis en cause avait savamment mûri son plan. Elle a confié que celui-ci avait l'habitude de filmer ses ébats sexuels avec sa copine. Plusieurs fois, Arame G. lui a supplié de supprimer ces images compromettantes. Pour toute réponse, M. Ngom lui promettait que ces vidéos ne vont jamais sortir et qu'il les garde juste en souvenir.



Après leur rupture, le mis en cause a transféré leurs vidéos intimes à des amis. À leur tour, ces derniers vont transférer ces vidéos à Arame G. dans le but de la faire chanter pour lui soutirer de l'argent. La jeune a finalement porté plainte conduisant à l'arrestation de son ex-petit ami qui sera placé sous mandat de dépôt le 9 avril dernier.



Arrêté pour " collecte de données à caractère personnel, distribution de reproduction pornographique, de films contraires aux bonnes mœurs par un moyen de communication électronique, menaces, violences et voies de fait", il a été jugé hier lundi, au Tribunal des flagrants délits de Dakar.



Au cours du procès, Momar a reconnu sans ambages les faits. «C'est moi qui l'ai filmée, mais je précise que les 3 autres vidéos m'ont été envoyées par WhatsApp», s'est-il justifié. Il a écopé d'une peine de 6 mois de prison dont 1 mois ferme.