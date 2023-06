Tribunal de Dakar: le journaliste Siaka Ndong et le journal " La Dépêche Républicaine" condamnés à 2 mois de prison avec sursis

Le journaliste Siaka Ndong et le journal " la Dépêche Républicaine" ont été condamnés ce mercredi 14 Juin à 2 mois de prison assortis de sursis pour " injures publiques" et à payer 2 millions de Fcfa de dommages et intérêts, avec exécution provisoire et contrainte par corps au maximum.

La Dépêche Républicaine a été déclarée civilement responsable des agissements de Siaka Ndong.

Une décision prise par le tribunal de Dakar, suite à une plainte déposée par Dakaractu.

Pour rappel, les faits remontent au 3 octobre 2022. Dakaractu et son directeur de publication Serigne Diagne avaient fait l'objet d'une caricature dans le journal la Dépêche Républicaine.