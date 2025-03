Tribunal de Dakar: le procès du journaliste Aliou Top renvoyé au 2 avril

Le procès du journaliste et directeur de la chaîne Sunugal24, Aliou Top, prévu ce mercredi 19, a été renvoyé au 2 avril prochain. Ce, en raison de l'absence de la partie civile.



Aliou Top a été arrêté et placé en garde à vue pour « diffusion de fausses nouvelles » et « incitation à la haine ethnique ». Son interpellation fait suite à une émission diffusée au mois de janvier, au cours de laquelle il avait tenu des propos jugés « controversés » sur la communauté Hal Pulaar.



Lors de l’émission en question, le journaliste avait affirmé : « Il y a un projet sous-régional bien réfléchi, dirigé par des Hal Pulaar, dont l’objectif est de faire en sorte que la sous-région soit dominée par des Hal Pulaar, avec des présidents Hal Pulaar au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et dans les deux Guinées. »



Il avait également avancé que la chaîne "Fulbe" serait financée par la France, une déclaration qui a suscité une vive polémique.