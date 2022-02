Tribunal de Dakar: un enseignant engrosse sa maîtresse et la fait avorter

Professeur d'Histoire et Géographie, établi à Bène Tally, Adama Faye est trempé dans une histoire de mœurs. Il a été envoyé en prison avec sa maîtresse Fatoumata Mbodji pour avortement et complicité. Tout a débuté au courant du mois d'octobre 2021, lorsque Adama Faye (34 ans), marié sans enfants, et Fatoumata Mbodji (28 ans), divorcée et mère de deux enfants, se sont connus via le réseau social Tik-Tok. C'est ainsi qu'ils ont noué une relation amoureuse. Par la suite, les deux tourtereaux ont entretenu à plusieurs reprises des rapports sexuels.



Un mois plus tard, Fatoumata Mbodj est tombée enceinte. Convaincue qu'Adama Faye est l'auteur de la grossesse, elle a contacté celui-ci pour l’informer de son état. Mais l'enseignant a refusé la paternité de l'enfant, soutenant qu’il s’est protégé lors de leurs rapports sexuels. Soucieux de préserver son ménage, il a proposé à sa maitresse d'interrompre la grossesse en promettant de l'épouser après l'avortement. Ce que la jeune dame a accepté. C'est ainsi que, sur la demande de son amant, elle a avalé 3 comprimés avant d'introduire deux (02) autres dans son sexe.



Ce qui a amené Fatoumata Mbodj à faire un séjour dans une clinique après la deuxième prise de comprimés. Celle-ci s’est retrouvée avec des maux de ventre atroces et des saignements dans la matinée du 25 décembre.



Transférée à l' hôpital Abass Ndao ou le gynécologue lui a prescrit un traitement, Adama Faye qui a jugé les factures trop chères, il a fui ses responsabilités. Après avoir surmonté ses épreuves qui ont fallu lui coûter la vie, Fatoumata a décidé de dénoncer son ex. Elle s'est rendue au commissariat des HLM, le 13 février dernier, où elle a narré toute l'histoire aux policiers. Au finish, les deux tourtereaux seront placés en garde à vue le 15 février 2022. La dame est poursuivie « pour avortement », l'homme « pour complicité ».



À la barre, Fatoumata Mbodji a reconnu les faits qui lui sont reprochés. De son côté, Adama Faye a dégagé ses responsabilités en soutenant que sa co-prévenue a volontairement interrompu sa grossesse. Le procureur de la République a requis une peine d'un an; dont 6 mois ferme contre Adama Faye et 6 mois avec sursis pour Fatoumata Mbodji. L'affaire est mise en délibéré au 24 février prochain.