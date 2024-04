Tribunal de Dakar : un étudiant condamné à 6 mois de prison ferme pour chantage sexuel

El Hadji Thiam, étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a été condamné à une peine de 2 ans de prison dont 6 mois ferme, par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Sa condamnation fait suite à des accusations de « collecte illicite de données à caractère personnel et de chantage » à l'encontre de son ancienne meilleure amie, R. Bacaly.



Les faits remontent à une période où El H. Thiam, insatisfait de maintenir une simple amitié avec R. Bacaly, a commencé à employer des moyens coercitifs pour obtenir une relation amoureuse. Possédant une vidéo compromettante de leur intimité, il a menacé de la partager avec la mère de R. Bacaly si elle refusait ses avances.



Fatiguée de ces menaces et de cette situation, la jeune fille a décidé de porter plainte contre le mis en cause. L'affaire a été portée devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar, où le prévenu a été reconnu coupable des accusations portées contre lui.



Le Tribunal a finalement rendu son verdict, condamnant El H. Thiam à 2 ans de prison dont 6 mois ferme.