Tribunal de Dakar : un maçon condamné à deux mois de prison ferme pour avoir agressé son ami pour 50.000 FCFA

Le Tribunal d'instance de Dakar a condamné mercredi le maçon Fallou Fall à une peine de deux mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 18 jours. Il a violemment frappé son ami avec une barre de fer lors d’un différend portant sur une dette de 50 000 FCFA.



D’après le journal L’Observateur, le dossier a failli atterrir devant la chambre criminelle de Dakar. Comme l'a rappelé le procureur, le prévenu, Fallou Fall pouvait être arrêté pour tentative d'assassinat. Ceci au regard de la gravité des faits, corsés par un guet-apens qu'il a tendu à sa victime.



Selon les faits rapportés par le quotidien du Groupe Futurs Médias, Fallou Fall et la victime étaient autrefois de proches amis, mais leur relation s'est détériorée après une dispute concernant une somme de 50 000 FCFA. Abdoulaye Ndiaye a raconté qu’en juillet dernier, alors qu’il se préparait pour le Magal de Touba, Fallou l’a invité à boire du thé sur son chantier, une invitation qu'il a acceptée. Sur place, Fallou lui aurait demandé d’attendre pendant qu'il allait retirer l'argent de son compte Wave.



Cependant, au lieu de lui remettre l’argent, il l'a attaqué par derrière avec une barre de fer, l'accusant d’avoir volé 25 000 FCFA. Abdoulaye, grièvement blessé à la tête, a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il a reçu un certificat médical attestant de son incapacité à travailler pendant 18 jours.



Fallou Fall, comparu mercredi devant le tribunal, a reconnu les faits, tout en affirmant qu'il avait prêté 50 000 FCFA à son ami avant la Tabaski et qu'il l’avait frappé avec un bâton, et non avec une barre de fer, lors d’une altercation survenue après une demande de remboursement. La victime a nié lui devoir de l'argent, affirmant qu’elle avait été accusée à tort de vol.



Le procureur a retenu le délit de « coups et blessures volontaire »s et a requis deux mois de prison ferme, une demande à laquelle le tribunal a accédé.



Fallou Fall devra également verser à Abdoulaye Ndiaye une somme de 400 000 FCFA en guise de dommages et intérêts, bien en deçà des 2 millions FCFA réclamés par l’avocat de la victime.