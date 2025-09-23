Tribunal de Mbour : un commerçant condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir volé 9.500 euros confiés par son amie

Un commerçant nommé Tidiane.S a été condamné pour avoir volé la somme de 9.500 euros, soit un peu plus de 6 millions de F cfa, confiés par sa collègue commerçante, Bathio.F, à bord de l'avion Milan-Dakar. Il a écopé de 6 mois de prison ferme et doit verser la somme de 8 millions de F cfa à la partie civile en guise de dommages et intérêts.



En effet, le 23 août dernier, à l’Aéroport de Milan, Bathio, confrontée à un surplus de bagages et au dépassement du montant d’argent liquide autorisé, a sollicité l’aide de son collègue et ami, Tidiane, celui-ci a accepté de transporter dans son sac à main une enveloppe contenant 9 500 euros, soit plus de six millions de francs CFA, avec pour mission de la remettre, une fois au Sénégal, à son véritable destinataire domicilié dans la région de Louga(environ 200 km de Dakar), a souligné L’Observateur dans sa parution de ce mardi.



À l’arrivée de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass, la voyageuse a réclamé son argent. Mais contre toute attente, Tidiane.S a affirmé avoir perdu l’enveloppe. Trois jours plus tard, Bathio.F a saisi le commissariat de l’AIBD. Le mis en cause est alors arrêté et placé sous mandat de dépôt à la prison de Mbour.



À la barre mardi passé, l’auteur présumé a continué à nier toute intention de vol, mais il n’a pu donner d’explication claire sur la disparition de l’argent. Il a simplement évoqué deux passages aux toilettes durant le vol, en laissant son sac sur son siège. Une tentative de rejeter la faute sur une passagère, a détaillé le quotidien d’information.



L’avocat de la partie civile, convaincu de la culpabilité de l’accusé, a réclamé 10 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Le procureur a demandé l’application de la loi.



Le tribunal a finalement condamné Tidiane.S à six mois d’emprisonnement ferme, assortis du versement de huit millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts à la partie civile, a conclu la même source.