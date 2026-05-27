Retour d'Ama Baldé : le lutteur interpellé par la Brigade de recherches de Keur Massar

Le lutteur Ama Baldé n'aura profité que d'une journée de liesse populaire. Au lendemain de son retour triomphal à Pikine, où il avait été accueilli en héros par une foule d'inconditionnels après son exil en France, il a été interpellé ce mercredi par la Brigade de recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar.



Selon des informations de Seneweb, l'arrestation du lutteur s'inscrit dans le cadre d'une délégation judiciaire émise par le juge d'instruction du 1er cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.



Les faits remontent à mai 2025



L'affaire trouve son origine au mois de mai 2025. À cette époque, Julo, neveu du lutteur Ama Baldé, avait été cité dans une affaire d'agression. Selon la plainte déposée par la victime, sa moto et sa chaîne lui avaient été dérobées.



C'est dans ce contexte que les policiers du commissariat d'arrondissement de Pikine s'étaient rendus au domicile de la famille Baldé afin de remettre une convocation au suspect. Sur place, ils avaient surpris Julo en train de fumer du chanvre indien dans le salon. Ama Baldé et son frère aîné, Pathé Baldé, s'étaient alors opposés à l'interpellation de leur neveu. Le lutteur en était même venu aux mains avec un adjudant de police.



Profitant de la confusion, Julo avait pris la fuite. Une perquisition de sa chambre avait permis la saisie de quatorze cornets de chanvre indien et d'une paire de ciseaux. Avant l'arrivée des renforts, les deux frères Baldé avaient également quitté le domicile familial.



L'adjudant, chef de l'opération policière, s'en était sorti avec une blessure légère à la main. Un certificat médical a attesté une incapacité temporaire de travail de sept jours.



Malgré une interdiction de sortie du territoire national émise contre lui, Ama Baldé avait réussi à quitter le Sénégal pour se réfugier en France. C'est mardi, accompagné d'un célèbre avocat, qu'il est rentré au pays, accueilli en héros par ses supporters.



Son frère aîné, Pathé Baldé, avait quant à lui été interpellé par la police devant l'Arène nationale. Le procureur Saliou Dicko avait alors sollicité l'ouverture d'une information judiciaire.