PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Tribunal de Pikine-Guédiawaye : une plainte déposée contre Bilal Diatta



Tribunal de Pikine-Guédiawaye : une plainte déposée contre Bilal Diatta
Feuz Dione, patronne de FD Media, a annoncé ce lundi avoir déposé une plainte auprès du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye contre le maire de Keur Massar Sud, Bilal Diatta. Cette plainte fait suite à l’agression présumée d’une camerawoman de son média et à la destruction de matériel appartenant à FD Media.
 
 
 « Comme annoncé hier, j'ai déposé une plainte devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, contre le maire de Keur Massar Sud, Bilal Diatta, pour destruction de biens et agression sur la camerawoman de FD Media. Nous demandons que justice soit rendue », a écrit Feuz Dione sur Facebook.
 
Moussa Ndongo

Lundi 29 Septembre 2025 - 19:22


