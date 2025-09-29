Tribunal de Pikine-Guédiawaye : une plainte déposée contre Bilal Diatta

Feuz Dione, patronne de FD Media, a annoncé ce lundi avoir déposé une plainte auprès du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye contre le maire de Keur Massar Sud, Bilal Diatta. Cette plainte fait suite à l’agression présumée d’une camerawoman de son média et à la destruction de matériel appartenant à FD Media.
« Comme annoncé hier, j'ai déposé une plainte devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, contre le maire de Keur Massar Sud, Bilal Diatta, pour destruction de biens et agression sur la camerawoman de FD Media. Nous demandons que justice soit rendue », a écrit Feuz Dione sur Facebook.
« Comme annoncé hier, j'ai déposé une plainte devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, contre le maire de Keur Massar Sud, Bilal Diatta, pour destruction de biens et agression sur la camerawoman de FD Media. Nous demandons que justice soit rendue », a écrit Feuz Dione sur Facebook.
Autres articles
-
Fonction publique : 500 dossiers repris et 222 nouveaux enregistrés depuis le remaniement
-
Cancer du sein : la LISCA attend 2 000 femmes pour le dépistage à Dakar
-
Dakar : l’AMCOW adopte la Vision africaine de l’eau 2063, un tournant historique pour le continent
-
Bassin du fleuve Gambie : hausse du niveau à Kédougou, mais pas de risque d’alerte
-
14e Assemblée générale de l’AMCOW : les ministres africains de l’Eau tracent une nouvelle vision post-2025 à Dakar