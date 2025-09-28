Violence contre des journalistes à Keur Massar : le SYNPICS dénonce une « atteinte grave à la liberté de la presse »

Le Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS) a reagi suite aux actes de violences commises par le maire de Keur Massar Sud, Mouhamed Bilal Diatta, à l’encontre de journalistes venus couvrir une opération de déguerpissement dans le département de Keur Massar. Dans un communiqué publié ce dimanche 28 septembre, le syndicat dénonce « une atteinte grave à la liberté de la presse ainsi qu’au droit fondamental des citoyens à être informés ».



Par ailleurs, le Syndicat n’exclut pas d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces actes, qui ont été formellement identifiés, rappelant que de « tels actes de violence à l’encontre de professionnels des médias sont indignes d’une autorité locale ». Par conséquent, le SYNPICS interpelle le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique et l’exhorte à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des journalistes et techniciens de l'information déployés sur les lieux des opérations de déguerpissement.



Fidèle à sa mission de défense des intérêts moraux et matériels des journalistes et techniciens de la communication sociale, le syndicat exprime son « soutien et sa solidarité totale aux confrères et consœurs agressés ».