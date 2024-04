Tribunal des flagrants délits de Dakar : un vendeur de Café Touba détourne la tontine de mendiantes

I. Diallo vendeur de Café Touba est accusé d’avoir détourné les fonds par les plaignantes, Mariama et Maïmouna Ba. Ces dernières ont été grugées, estiment-elles, respectivement de 2 millions et 120 000 F CFA, rapporte L’Observateur, qui précise que le prévenu aurait utilisé les fonds pour mettre en place son business de motos Jakarta.



« I. Diallo et moi, nous nous sommes connus dans les rues de Dakar où je mendie. Il tient son commerce de café Touba juste à côté de là où je mendie. A la faveur de cette proximité, il m’a fait part d’une tontine qui nous permettrait d’épargner de l’argent. Il m’a proposé de participer avec lui à une tontine journalière de 10 000 FCFA. En sa qualité de gérant, les sommes devaient lui être remises au quotidien », a déclaré Mariama Ba.



Poursuivant ses propos, l’accusatrice soutient qu’elle peine à récupérer sa cagnotte. « Cela fait un an que je lui réclame ma part, mais il trouve toujours une excuse, faisant dans le dilatoire ». L’autre plaignante d’enfoncer le clou : « Cotisant chaque jour 2000 F CFA, le prévenu ne lui a versé que 42 000 F CFA. Elle court toujours derrière le montant restant ». Le mis en cause s’est perdu dans ses explications. Selon nos confrères du journal l’Obs, « il a juré face au juge, avoir restitué les fonds », alors que lors de l’enquête, il avait confessé « avoir remis l’argent de la tontine à un boutiquier ».



Le Procureur a réclamé l’application de la loi. I. Diallo a été condamné à 6 mois de prison assortis du sursis. Le prévenu devra verser 2 millions à Mariama, et 78 000 F CFA à Maïmouna, en guise de réparation.