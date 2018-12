Tribunal : le procès "Dash Plan" renvoyé au 7 décembre

Le procès « Dash Plan », le groupe WhatsApp regroupant plus de 300 filles, taxées de mœurs légères, ouvert ce mardi, a été renvoyé au vendredi 07 décembre 2018.



Le scandale des listes "Dash Plan", a secoué les réseaux sociaux au Sénégal. Dans cette affaire, cinq (5) des personnes qui auraient publié les noms, numéros de téléphone, adresses et profils de filles supposées "faciles", s’adonnant à la prostitution, ont été arrêtées par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (Dic). Parmi, elles, un commerçant et un étudiant.



Les premiers éléments de l'enquête avaient révélé un chantage financier.

Nous y reviendrons.