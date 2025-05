Tribune - Le coton africain, levier de souveraineté et de transformation : pour une filière cotonnière compétitive, durable et partagée

À la suite des 21ᵉ Journées Annuelles de l’Association Cotonnière Africaine – Dakar, mai 2025



Du 15 au 17 mai 2025, Dakar a vibré au rythme du coton africain. Près de 200 délégués, venus de plus de 20 pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique, ont répondu à l’appel de l’Association Cotonnière Africaine (A.C.A) pour participer à la 21ᵉ édition de ses Journées Annuelles, placée sous le thème : « Renforcer la compétitivité des filières cotonnières africaines : innovation, durabilité et croissance partagée ». Trois jours d’échanges riches, de réflexions de haut niveau et de concertation constructive ont marqué un tournant pour la filière.



Nous avons eu l’honneur d’accueillir le Ministre Alpha BA, Secrétaire d’État aux Coopératives et à l’Encadrement paysan, dont le discours d’ouverture a brillamment rappelé les défis systémiques qui pèsent sur nos filières : volatilité des prix mondiaux, changement climatique, transformation locale insuffisante, jeunesse rurale en attente d’opportunités. Son appel à une transformation profonde, articulée autour de l’innovation, de la durabilité et de la croissance partagée, a donné le ton.



Nous avons salué aussi la transition entre deux présidences au sein de l’ACA. Le président sortant, M. Maloum, a transmis le flambeau à M. Kassoum Koné, nouveau président de l’Association. Nous rendons hommage à la vision, à la constance et à l’engagement du président Maloum, et souhaitons à M. Koné un mandat fécond, dans la continuité d’une ACA réconciliée, ambitieuse et tournée vers l’action.



Les débats ont permis d’aborder les axes structurants de l’avenir de notre filière : l’intensification durable de la production, la transformation locale comme levier de souveraineté, les modèles de financement adaptés, la réponse africaine face à la concurrence des géants comme le Brésil. Un consensus fort s’est dégagé : le coton africain doit passer d’un statut de matière première exportée à bas prix, à celui de produit transformé localement, porteur de richesse, de dignité et d’opportunités pour nos jeunes.



La SODEFITEX, membre fondateur de l’A.C.A et hôte de cette édition historique, s’est pleinement investie dans cette ambition. En 2024, malgré une baisse de 20 % des surfaces cultivées, nous avons enregistré une hausse de 20 % de notre production, atteignant 15 508 tonnes. Pour 2025, nous visons 25 000 tonnes, avec en ligne de mire, l’objectif de 100 000 tonnes à l’horizon 2029. Cette dynamique repose sur une stratégie intégrée : contractualisation équitable, accès mécanisé aux intrants, partenariats avec les coopératives, et soutien accru à la transformation locale.



L’édition de Dakar aura permis de jeter les bases d’une feuille de route continentale, ambitieuse et lucide. Elle a ravivé une conscience collective : nos producteurs, nos jeunes, nos coopératives et nos industriels ne doivent plus être spectateurs, mais moteurs des chaînes de valeur. Le coton africain n’est pas un héritage du passé, c’est un projet d’avenir.



Je tiens à remercier chaleureusement toutes les délégations, les panélistes, les experts, les partenaires techniques et financiers, ainsi que le comité d’organisation. Ensemble, nous avons démontré que l’Afrique du coton sait dialoguer, s’écouter, se projeter, et surtout : construire. Que Dakar 2025 reste comme une étape décisive de notre renaissance collective.



La SODEFITEX demeurera engagée dans cette voie. Plus qu’un acteur industriel, nous sommes un catalyseur de transformation territoriale, un partenaire des communautés rurales, un artisan de souveraineté productive.



L’avenir du coton africain se tisse ici, entre nos mains. À nous d’en faire un tissu de prospérité, de dignité et d’intégration économique durable pour le continent.



Tribune de M. Papa Fata NDIAYE, Directeur Général de la SODEFITEX