Tricherie au baccalauréat : les 15 candidats de la « Team Pekesse » libérés

Agé entre 19 et 25 ans, les candidats se sont inscrits au baccalauréat au niveau du Centre académique de l’Orientation de scolaire et professionnelle (COASP) de Thiès. Ces candidats s’étaient bien organisés avant le bac, en créant un groupe WhatsApp dénommé « Team Pekesse ». Ainsi, la stratégie était certainement que les épreuves soient transmises par WhatsApp à des adultes tapis dans l’ombre et qui aident les candidats en classe. Ces derniers traitent les sujets et transmettent leurs corrigés via le groupe.



Les candidats au bac ont été arrêtés et placés en garde à vue. Entendus hier vendredi, les mis en cause ont été libérés, informe « L’AS ».