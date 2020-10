Tripoli : Un migrant nigérian brûlé vif par trois Libyens

Un migrant nigérian, qui travaillait dans une usine de Tadjourah, en banlieue de Tripoli, a été aspergé d'essence et brûlé vif par trois hommes libyens, ont indiqué le gouvernement libyen et l'Oim. Trois autres migrants ont été blessés. Les raisons de cet acte ne sont pour l'heure pas connues.



Un jeune travailleur migrant a été brûlé vif dans la capitale libyenne, ont déclaré des représentants du gouvernement libyen basé à Tripoli, reconnu par la communauté internationale, et l'Onu en Libye.



Selon le ministère de l'Intérieur, qui s'est exprimé par voie de communiqué, trois Libyens ont fait irruption mercredi dans une usine de Tadjourah, où des migrants africains travaillaient. Les Libyens ont attrapé un Nigérian, lui ont versé de l'essence dessus et ont mis le feu. Les raisons de cet acte ne sont pour l'heure pas connues.



Trois autres migrants ont été blessés dans cette attaque. Ils souffrent de brûlures et ont été pris en charge dans un hôpital des environs, a ajouté le ministère. Plusieurs suspects, tous âgés de la trentaine, ont été arrêtés et un procureur a été chargé de mener une enquête. «Ce jeune homme a été brûlé vif dans ce qui constitue un nouveau crime insensé contre les migrants dans le pays », a réagi sur Twitter Federico Soda, le chef de l'Organisation internationale pour les migrations (Oim).



Aucune information supplémentaire n'était disponible sur les suspects et les circonstances du drame. La mort de ce Nigérian met une nouvelle fois en évidence les dangers auxquels les migrants doivent faire face en Libye, pays déchiré et chaotique depuis 2011.



Avec Libération online