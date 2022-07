Trois (3) nominations durant le conseil des ministres ce mercredi

Monsieur Cheikh SENE, Professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle, spécialiste en Sciences des matériaux et Energie solaire, est nommé Directeur de l’Enseignement supérieur privé, en remplacement de Monsieur Senghane MBODJI, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Moussa Hamady SARR, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, précédemment Coordonnateur adjoint de l’Université virtuelle du Sénégal, est nommé Directeur du Centre régional des Œuvres universitaires sociales (CROUS) de Diamniadio.

Et enfin, Madame Adjaratou Bousso DIAGNE, Professeur en Sciences économiques et sociales, est nommée Inspecteur technique au Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion.

Le Conseil des ministres s’est tenu le mercredi 13 juillet 2022 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur Macky SALL. Au titre et mesures individuelles, le chef de l'État a fait trois nominations.