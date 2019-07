Trois Marocains écopent de la peine de mort pour le meurtre de touristes

Abdessamad Ejjoud, un marchand ambulant de 25 ans, a avoué avoir organisé l'expédition meurtrière avec deux compagnons, Younes Ouaziyad, un menuisier de 27 ans, et Rachid Afatti, 33 ans, qui avait filmé la scène.



Ils ont tous les trois écopé de la peine de mort.



Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et son amie Maren Ueland, une Norvégienne de 28 ans, ont été tuées alors qu'elles campaient sur un site isolé dans le Haut-Atlas, une région montagneuse du sud du Maroc prisée des randonneurs.



Les 21 autres accusés ont écopé de peines allant de cinq ans de prison à la perpétuité.



Parmi eux , un Hispano-Suisse converti à l'islam, condamné à 20 ans de prison pour "constitution de bande terroriste".



Le tribunal a également condamné les trois hommes reconnus coupables d'assassinat, ainsi qu'un de leurs complices, à verser deux millions de dirhams soit environ 125 millions FCFA de dédommagements aux parents de Maren Ueland.



La demande de la famille de Louisa Vesterager Jespersen qui réclamait 10 millions de dirhams, soit plus 600 millions FCFA de la part de l'Etat marocain pour sa "responsabilité morale" a été refusée.