Trois anciens présidents de l'AN chez Abdou M Diop : quels peuvent être les relents de cette visite?

Il se peut que les choses bougent dans la semaine à venir au niveau de la place Soweto. Avec la visite des anciens présidents de l'Assemblée nationale au bureau de l'actuel président de l'institution, Abdou Mame Diop, l'on peut espérer la dissipation de ce nuage de fumée qui assombrit les visions de l'exécutif et du législatif. Le premier incarnant un changement systématique de près de cinq décennies, le second quant à lui symbolise les derniers vestiges de cet establisment systémique de Senghor à Macky Sall en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade.



Cela dit, les trois personnalités ayant rendu visite à Abdou Mame Diop étaient à coup sûr venus tailler bavette avec lui pour une solution idoine à cette crise entre les deux institutions. Laquelle crise qui a pour conséquence la non tenue du débat d'orientaion budgétaire et la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Ainsi donc, il est à espérer que ces trois ombudsmen vont apporter leur pesant d'or dans cette bataille qui commence à perdre goût et saveur.

Fort de leur expérience politique et même de leur sagesse, il est certain qu'ils sont venus avec une kyrielle de propositions aidant l'actuelle président de l'Assemblée de s'éviter une chute abrupte du haut de son perchoir. Puisque septembre est à une quinzaine de jours. Et d'après les rumeurs qui s'échappent de l'alcôve le locataire du palais Léopold Sédar Senghor s'attèle à dissoudre la quatorzième législature.



Alors, ce mardi 13, le président de l'Assemblée nationale comme sorti d'une somnolence, déclare en ces termes, "ce mardi 13 août 2024, les anciens Présidents de l’Assemblée nationale, messieurs Cheikh Abdel Khadre CISSOKHO, Pape DIOP et Moustapha NIASSE, m'ont rendu une visite de courtoisie à mon bureau. Lors d’un entretien de près d’une heure, j'ai échangé avec les trois anciens Présidents, sur des questions d’intérêt national et la vie parlementaire". "j'ai échangé avec les trois anciens Présidents, sur des questions d’intérêt national et la vie parlementaire", est- ce là une brèche ou un clin d'oeil au pouvoir actuel pour dialoguer?



A l'heure, il semble impertinent de part et d'autre de se livrer à une bataille insensée tendant à mettre encore le peuple entre le marteau en l'enclume. Les velléités politiques sont à ranger aux calendes grecs. Car, il urge plus à trouver des solutions aux différentes politiques publiques du pays.



Demain vendredi, tous les députés sont convoqués en plénière pour révision du règlement intérieur . C'est ce qu'officialise un communiqué de l'Assemblée nationale parvenu à notre rédaction.



La visite des trois anciens présidents de l'Assemblée nationale chez l'actuel, la convocation des parlementaires en plénière portant sur la révision du règlement intérieur, somme toutes ces démarches qui participent à mettre beaucoup d'eau dans le vin.