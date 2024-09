Troisième session extraordinaire du parlement de la CEDEAO : Guy Marius charge l'instance sous régionale

Le député sénégalais par ailleurs parlementaire de la CEDEAO donne de ses nouvelles. Guy Marius Sagna depuis Lomé, la capitale togolaise informe de la tenue de la troisième session extraordinaire du parlement de la CEDEAO. A l'occasion, il sera examiné le projet de budget du parlement de l'entité sous régionale au titre de l'exercice 2025. Il sera également tenu un séminaire parlementaire consacré à une formation d'orientation à l'intention des députés de la 6e législature du parlement de la CEDEAO.



De plus, le député sénégalais a saisi cette opportunité pour adresser deux questions écrites au Conseil de la CEDEAO. "Ce sont mes premières questions écrites au niveau de la CEDEAO", a tenu à préciser le parlementaire. "J'ai interpellé la CEDEAO sur l'ÉCOCIDE en cours le long de la Falémé et sur les mesures prises et à prendre par la CEDEAO pour sauver la Falémé que partagent la Guinée, le Mali et le Sénégal", a informé Guy Marius Sagna.



Dans sa deuxième question, le député a, encore une fois, soulevé la question relative " au sucre ajouté dans les produits Nido et Cérélac de Nestlé vendus en Afrique de l'Ouest. Nestlé met du sucre ajouté dans ses produits Nido et Cérélac alors qu'il n'en met pas dans les mêmes produits vendus au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en France...". Ainsi, considérant le danger que constitue ce produit, Guy Marius Sagna dit avoir demandé "si la CEDEAO a fait examiner les produits Nido et Cérélac que Nestlé vend dans les pays membres de la CEDEAO et que va faire la CEDEAO pour protéger les bébés de ses pays membres".



Par ailleurs, le député sénégalais de la CEDEAO informe avoir adressé deux lettres à la présidente du parlement de la CEDEAO.

"Dans la première lettre j'ai rappelé à la présidente du parlement de la CEDEAO l'article 50 du règlement intérieur du parlement de la CEDEAO qui stipule que la Commission Comptes publics et Audit "(...) est chargée des questions relatives :

(...) 5. Au contrôle de l'exécution du budget du Parlement ;"

6. À la vérification des comptes et bilans relatifs aux décisions sur la clôture, la présentation et l'audit des ressources et dépenses du Parlement ainsi que des mesures d'accompagnement ou de mise en œuvre de ces décisions dans le cadre de la procédure interne, a informé monsieur Sagna."



Et Guy Marius d'informer que depuis Avril 2024 (au moins, six mois donc dans quelques jours), il n'y a aucun contrôle de l'exécution du budget du parlement de la CEDEAO.



La deuxième question du député a trait à la diffusion des réunions tenues au Ghana, à Abidjan, en Guinée et en Gambie sur la page facebook de la CEDEAO. L'article 92 du règlement intérieur du parlement de la CEDEAO pour rappel déclare entre autres que "le Parlement assure la transparence maximale de ses activités" et que "les délibérations au Parlement sont publiques" a tenu à souligner Guy Marius Sagna.



A terme, le parlementaire de demander : "Comment le parlement de la CEDEAO compte respecter l'article 92 de son règlement intérieur en empêchant la diffusion sur les réseaux sociaux et en direct de ses activités ? Le bureau du parlement de la CEDEAO a-t-il peur des réseaux sociaux ? Le bureau du parlement de la CEDEAO a-t'il des choses à cacher aux citoyens de la CEDEAO ? La majorité des citoyens de la CEDEAO étant jeune comment l'informer en ne montrant pas en direct ses réunions sur les réseaux sociaux ? ".