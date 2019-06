Trump évoque l'éventualité d'une guerre courte contre l'Iran

Le président américain a assuré ce mercredi ne pas espérer un tel conflit, mais ces déclarations sonnent comme un nouvel avertissement à l'Iran.



"Nous sommes dans une position très forte, et ça ne durerait pas très longtemps, je peux vous le dire. (...) Et je ne parle pas de troupes au sol", a déclaré Donald Trump sur la chaîne Fox Business Network.



Un peu plus tard, il a estimé que les dirigeants iraniens seraient "stupides" et "égoïstes" de ne pas chercher un accord pour se délester des sanctions américaines.



"J'ai tout le temps qu'il faut"

"L'Iran peut faire ce qu'il veut, cela m'est égal, j'ai tout le temps qu'il faut. Mais leur pays est en détresse économique (...) Leurs dirigeants devraient prendre soin de la population", a-t-il lancé.



Le président iranien Hassan Rohani a assuré au téléphone à son homologue français Emmanuel Macron que son pays ne cherchait "la guerre avec aucun pays", pas même les Etats-Unis, selon l'agence officielle Irna.



Le président a évoqué en Conseil des ministres l'accord sur le nucléaire iranien, conclu avec six grandes puissances en 2015 à Vienne et menacé depuis que les Etats-Unis en sont sortis unilatéralement en mai 2018.



"Je le dis aux Américains: vous avez choisi le mauvais chemin. Je le dis aux Européens: vous faites fausse route avec votre inaction", a déclaré Hassan Rohani, "et je leurs dis (à tous) de revenir à leur serment et à leurs engagements".



Les membres européens du Conseil de sécurité de l'ONU ont publié mercredi une déclaration commune critiquant le comportement des Etats-Unis mais aussi de l'Iran concernant l'accord de 2015.



Selon Irna, Hassan Rohani a aussi prévenu M. Macron que son pays pourrait s'affranchir encore davantage des engagements pris à Vienne si les Européens ne s'acquittaient pas de leurs "promesses (...) visant à garantir les intérêts économiques de l'Iran". Ces incertitudes sur l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien interviennent dans un contexte d'extrême tension entre Téhéran et Washington.



De nouvelles sanctions américaines

L'Iran a accusé mardi les Etats-Unis d'avoir "fermé de façon permanente la voie de la diplomatie", au lendemain de l'annonce de nouvelles sanctions américaines. Ces sanctions, d'une portée essentiellement symbolique, visent le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, et plusieurs généraux des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique iranienne.



Ali Khamenei a rétorqué mercredi que la détermination de la "belle" nation iranienne aurait raison des sanctions et des "insultes" du "régime le plus vicieux au monde".



Ces nouvelles sanctions ont été dénoncées par Moscou comme étant "déstabilisatrices". Elles s'ajoutent à une spirale d'accusations et d'incidents, dont des attaques d'origine inconnue contre des pétroliers et la destruction d'un drone américain par l'Iran dans la région stratégique du Golfe.