Tuberculose au Sénégal : 4825 cas non diagnostiqués en 2025, alerte le ministère de la Santé

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée ce 24 mars à Kaolack, le Sénégal lance un signal fort: malgré des progrès significatifs, près d'un cas de tuberculose sur quatre échappe encore au système de santé.



Dans un communiqué, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique indique qu’en 2025, sur « 20.983 cas attendus, seuls 16.158 ont été détectés, laissant 4.825 cas non diagnostiqués, principaux moteurs de transmission de la maladie ». Le document précise également que « près de 480 décès ont également été enregistrés ».



Kaolack, au cœur de la bataille contre la tuberculose

Choisie pour accueillir la célébration nationale, la région de Kaolack illustre à la fois les défis et les solutions, notamment à travers la radiographie mobile et le dépistage actif. « Avec 809 cas notifiés sur 1.049 attendus et 28 décès en 2025, elle reste une zone à forte charge, mais aussi un terrain d'innovation en matière de dépistage et de suivi des patients », peut-on lire dans le communiqué.



Des résultats encourageants, mais insuffisants



D’après le ministère, le Sénégal enregistre des performances solides : « 90% de succès thérapeutique et 98% de dépistage du VIH chez les patients tuberculeux ».



Cependant, le communiqué souligne que ces acquis sont fragilisés par : des « retards de diagnostic, des cas non détectés, et des décès encore évitables ».



Face à cette situation, l’État du Sénégal annonce un renforcement de sa stratégie de lutte contre la tuberculose. Le ministère évoque notamment « l’augmentation de 500 millions de FCFA du budget alloué à la lutte contre la tuberculose, la mise en œuvre du Plan stratégique intégré TB-VIH-IST-Hépatites 2026-2030 et l’introduction d'innovations majeures : diagnostic rapide, radiographie mobile, digitalisation du suivi des patients ».



Les autorités sanitaires affichent leur détermination à atteindre l’objectif fixé. « Le Sénégal ne reculera pas: la tuberculose sera vaincue et éliminée d'ici à 2030, par une mobilisation totale de l'État, des partenaires et des communautés », a indiqué le ministère de la Santé.