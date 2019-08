Tuerie de Bofa Bayotte: Le chef de village de Toubacouta décède en prison

Arrêté et incarcéré depuis plus d’un an après la tuerie de Bofa Boyotte (le 6 janvier 2018) qui avait fait 14 morts, le chef du village de Toubacouta, Seyni Sané, est décédé ce jeudi 1er août 2019 en prison, selon la Rfm.



L’homme a été évacué au pavillon spécial il y a quelques jours pour des raisons de santé.