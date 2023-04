Tuerie de Boffa-Bayotte : René Capain Bassène et Cie devant la barre le 19 mai prochain

L'affaire du massacre de quatorze (14) coupeurs de bois à Boffa Bayotte en Casamance qui date de 2018 refait surface. Le procès en appel est programmé pour 19 mai prochain.



Selon Libération qui donne l’information dans sa parution de ce mercredi, l’ancien chef de guerre du maquis et de la base rebelle de Cassolol, dans l’extrême-sud du Sénégal, César Atoute Badiate ne comparaitra pas, comme lors de l’audience en première instance.



« Seuls le journaliste René Capain Diatta, l’ancien agent de La Poste Omar Ampoi Bodian et les autres accusés qui avaient été condamnés le 13 juin 2022 à la réclusion criminelle à perpétuité par la chambre criminelle de Ziguinchor seront à la barre », ont fait savoir des sources du journal.



Pour rappel, sur les 15 accusés qui avaient fait face aux juges en première instance, 10 avaient été acquitté après une longue détention de plus de cinq années dans les geôles de la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor.