Tunisie: L' Etat d'urgence prolongé de sept mois

L’Etat d'urgence en vigueur en Tunisie depuis une série d'attentats djihadistes en 2015 a été prolongé de sept mois, a annoncé la présidence tunisienne. C’est le plus long prolongement de l’état d’urgence.



La présidence tunisienne a annoncé mardi la prolongation jusqu'à mi-octobre de l'état d'urgence.



« Après avoir consulté le chef du gouvernement et le président du Parlement, le président Béji Caïd Essebsi a décidé d’étendre cette mesure d’exception encore « pendant sept mois à compter du 12 mars » indique le communiqué de la présidence.



L 'état d'urgence octroie des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre. Il permet notamment l'interdiction des grèves et des réunions "de nature à provoquer (...) le désordre" ou encore l'adoption de mesures "pour assurer le contrôle de la presse".



Notons que les premières élections municipales de l'après révolution plusieurs fois repoussées - sont prévues le 6 mai, tandis que le ramadan devrait débuter à la mi-mai pour un mois.



En 2015, trois attentats majeurs revendiqués par le groupe extrémiste Etat islamique (EI) ont frappé la Tunisie. L'état d'urgence est sans cesse renouvelé depuis le troisième de ces attentats, perpétré contre la garde présidentielle le 24 novembre 2015 en plein Tunis (12 agents tués).