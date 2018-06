Twitter : Macky Sall parle d'environnement et se fait recadrer par les internautes

Les pays africains, qui sont les moins pollueurs, sont ceux qui subissent le plus les effets de la dégradation de l’environnement. Toutes les nations doivent comprendre que la lutte pour la protection de l’environnement est une exigence de justice & d’équité. #WorldEnvironmentDay pic.twitter.com/8oO9BLQOyc

— Macky SALL (@Macky_Sall) 5 juin 2018

C'est comme les Donald Trump, on ne croit même pas à ce que l'on dit et on fait le contraire des beaux discours. Bargny sacrifié. #WorldEnvironmentDayhttps://t.co/IfxO6uKsTb pic.twitter.com/2TLBe1ecW1

— Babacar (@wangriin) 5 juin 2018

Tu oses nous parler de pollution toi qui veux construire une centrale à charbon, en 2018??

— Dieng'art (@Diengart) 5 juin 2018

Les sachets plastiques sont toujours sur le marché malgré la loi interdisant l'utilisation de ces derniers. Depuis 2016 quand même.

Faudrait sans doute veiller à l'application de cette loi et conscientiser la population.

— MissIndependent (@Fatou_Kine_Fall) 5 juin 2018

C’est a cause de cette pollution de l’air irrespirable que les Senegalais reagissent comme ca pic.twitter.com/xU2gxELemN

— Kagna Town (@RatDvilles) 5 juin 2018

La journée mondiale de l'Environnement a été saisi comme prétexte pour le président de la République Macky Sall pour publier un message piquant l'endroit des pays dits "grands pollueurs", sur son compte Twitter. Selon le chef de l'Etat sénégalais, ce sont justement ces derniers qui pâtissent le moins, au détriment des pays africains qui polluent le moins.Cependant, les internautes sénégalais ne croient pas que le discours de leur Président sur ce réseau social ne contienne une once de sincérité. Dans les commentaires, ils se précipitent pour rappeler à Macky Sall, que sous son magistère, une centrale à charbon est en train d'être construite à Bargny avec tous les risques que cela présente sur l'environnement et sur la vie des populations."Babacar" colle le lien d'un article de nos confrères Le Monde sur les dégâts de la centrale à charbon de Bargny et assimile les dires du Président Macky Sall à ceux de son homologue américain Donald Trump."Dieng'Art" aborde dans le même sens. Limite, il recadre le chef de l'Etat en lui rappelant Bargny.Quant à "MissIndependant", elle demande au président de la République de veiller d'abord à ce que la loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques soit appliquée.Sur un ton beaucoup plus sarcastique, "Kagna Town", poste une vidéo hallucinante qui fait actuellement le tour de la toile, pour expliquer l'incivisme des Sénégalais par l'air pollué qu'ils respirent.