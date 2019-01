Twitter : la vidéo des "MARRONS DU FEU" indigne et affole les internautes sénégalais

Tres dangereux pou un État de droit où les forces de défense et de sécurité sont les seules habilitées à veiller sur l'ordre. Scandaleux venant d'un ministre de la République qui voile délibérément la loi. Où va le pays de Senghor et d'AbdouDiouf ? https://t.co/zbdTpIxoRI — Alioune Tine (@aliounetine16) 23 janvier 2019

Le syndrome Ndiaga Diouf nous guette, l'histoire risque de se répéter si on y prend pas garde. En 2012 des nervis recruté par le défunt régime ont effet attaqué la mairie de sacré Mermoz, malheureusement Ndiaga ne s'en est pas en sorti. Honte à vous. — Thierno Mohady (@ThiernoMohady) 23 janvier 2019

@Macky_Sall ça se passe près de vos demeures

On vous attend au tournant

Wait And see https://t.co/b1vhftWBKk — MOUSSÉ RESPONSABILITÉ (@MeS8PaS8Fou) 23 janvier 2019

Donc le gars il a volé nos sous, recruté des nervis avec nos sous pour qu'ils viennent nous tabasser !?... avec nos sous!?



Merde c'est nos sous! — Moussa (@Samou46) 23 janvier 2019

Dans quel pays (développé) de ce monde, on recrute des jeunes, jeunes hein, pour servir de nervis en vue des élections ? Dans ces dits pays, tu trouverais même pas de jeunes disponibles, ils sont au travail. Posons nous les bonnes questions! — CheikhM 🇸🇳 🇸🇳 🇸🇳 (@c_moustaph) 23 janvier 2019

Je sais pas si Mane ma eupeul ..

tapette ou quoi que ce soit mais ce truc est très dangereux !! Je sais pas si vous imaginez l'ampleur de cette bêtise..... https://t.co/X8gfaxRMDw — La_khadiija 🇸🇳 (@la_khadiija) 23 janvier 2019

Une vidéo montrant une "armée de nervis" habillés de tee-shirts aux couleurs du parti au pouvoir, floqués de l'inscription "LES MARRONS DU FEU" affole la toile. Partagée par un enseignant activiste qui vit au Canada, cette séquence de 30 secondes vient conforter la troublante déclaration du ministre du Tourisme dans les colonnes du journal "Source A". En effet Mame Mbaye Niang, puisque c'est de lui qu'il s'agit, révèle avoir déjà recruté de gros bras pour contrecarrer la résolution du C25 d'empêcher le Président sortant Macky Sall de battre campagne."Sénégal, un ministre de la république se félicite ouvertement d’avoir recruté des nervis en vue de l’élection présidentielle à venir", a écrit Babacar pour légender ladite vidéo, dans un tweet sur lequel il prend le soin de taguer des personnalités comme le président de la République Macky Sall, le Directeur d'Amnesty international, Section Afrique de l'Ouest et du Centre, des organisations de défense de droits humains comme Human Right Watch, Troupe 2016 et même les Nations Unies et la Cedeao :Le Directeur d'Amnesty international Section Afrique de l'Ouest et du Centre est la première parmi les personnalités et organisations interpellées à réagir sur le réseau social Twitter. Alioune Tine a qualifié cette démarche du parti au pouvoir de très dangereuse pour une République. il trouve également scandaleux que cela puisse venir d'un ministre qui viole délibérément la loi.Un autre twitto du nom de Thierno Mohady met en garde les autorités et voit dans cette vidéo le syndrome Ndiaga Diouf, du nom de ce nervi tué par balle devant la mairie de Mermoz-Sacré coeur, lors d'un affrontement à la veille de la Présidentielle de 2012."MOUSSE RESPONSABILITE" (pseudonyme) lui, interpelle directement Macky Sall et croit savoir que la scène se passe près de son domicile. Il prévient également le Président qu'il trouvera du répondant au tournant.Un peu plus loin, Moussa use d'une piquante ironie pour descendre en flammes le ministre du Tourisme, à qui on a attribué le recrutement de ces gros bras. Dans son tweet, il convoque le scandale de détournement à la Prodac sans jamais citer de nom.Dans un registre plus sérieux, Cheikh Moustapha s'interroge sur les véritables raisons qui peuvent pousser les jeunes d'un pays à accepter ce genre de travail. Selon lui, c'est uniquement parce qu'ils sont dans un pays sous-développé où les autorités sont incapables de leur trouver un emploi décent.Tout compte fait, la vidéo de ces "gros bras" fait énormément peur à certains internautes comme "La Khadija" qui trouve la scène flippante et dangereuse à la fois.Toutefois, il est bon de préciser que rien n'indique ces individus sur la vidéo font partie des "gros bras" recrutés par le ministre Mame Mbaye Niang. La seule certitude est que ces "MARRONS DU FEU" travaillent pour le parti au pouvoir. Les couleurs de leurs des tenues ne laissent planer aucun doute là-dessus.