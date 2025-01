UCAD : l'Union des amicales des sites externes (UASE) tire la sonnette d'alarme sur la gestion du COUD

L’Union des Amicales des Sites Externes (UASE) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a récemment publié un communiqué dénonçant le comportement jugé méprisant de la Direction du Centre des Œuvres Universitaires et Sociales (COUD) à l’égard des écoles d’excellence membres de l’UASE, notamment l’ESP, l’I'ESEA, l'ENSETP et la FASTEF. Ce communiqué étale plusieurs préoccupations qui impactent négativement la vie quotidienne des étudiants sur les campus.





Dans leur communiqué, les responsables de l’UASE expriment leur frustration face à ce qu’ils considèrent comme un traitement dévalorisant de la part du COUD. Ils estiment que cette institution n'accorde aucune considération aux écoles d’excellence, malgré leur importance au sein de l’Université. Selon eux, la Direction du COUD, dirigée par le DG et ses services, porte une lourde responsabilité dans cette situation de mépris.



Les membres de l’UASE soulignent plusieurs difficultés majeures auxquelles leurs institutions sont confrontées. Parmi les problèmes récurrents, on note notamment : la non-inclusion de l'UASE dans les activités du COUD, le manque d’eau sur les campus; la crise du logement, la qualité et l'hygiène des services de restauration etc.



Face à cette situation, l’UASE appelle l'État à prendre ses responsabilités et à intervenir pour mettre fin à ces dysfonctionnements. Les membres de l'Union demandent notamment la mise en place d'une nouvelle direction capable de répondre de manière efficace et diligente aux préoccupations des étudiants. Ils insistent sur l’importance d'une gestion plus transparente et plus respectueuse des besoins des étudiants, notamment ceux des écoles d’excellence qui sont souvent laissées pour compte.



L’UASE termine son communiqué en soulignant que la situation actuelle nuit gravement à la qualité de la vie estudiantine et à la réussite académique des étudiants des écoles membres.