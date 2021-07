UCAD: l'étudiant qui avait arraché le micro d'un professeur, déféré

Le 15 juin dernier, les internautes découvraient avec indignation, une vidéo qui a d'avantage pâli l'image de prestige de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il s'agit d'une vidéo montrant un professeur se

faire malmener en plein cours par un étudiant qui lui arrache vigoureusement son micro. Outrés par cette attitude, les responsables de l'institution universitaire, ceux de la faculté des lettres et sciences humaines, ont confirmé leur plainte respectivement déposées contre l'étudiant incriminé, Assane Faye.



Les limiers du commissariat du Point E, qui ont hérité de l'affaire survenu il y a 1 moi (le 15 juin dernier), avaient ouvert une enquête pour appréhender le mis en cause. Celui-ci, sera interpellé mercredi aux abords de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar», et placé en garde à vue.



Mis devant les faits de sa poursuite, Assane Faye qui est en master philosophie, n'a pas daigné nier l'évidence. Surtout, après que les hommes du commissaire Thiam ont joint à la procédure les images le montrant, d'un geste vif, arrachant le micro du professeur qui dispensait un cour.



Mieux, A. Faye qui a reconnu les faits, a présenté ses excuses à l'institution universitaire, mais aussi au professeur en question. Ce dernier a été à son tour auditionné à titre de témoin par les enquêteurs du Point E. Pour autant, soufflent nos sources, «il (le prof.) ne s'est pas constitué partie civile. »



Au terme de sa détention légale, l'étudiant, Assane Faye a vu le jour en 1991 dans la région de Fatick, a été déféré avant-hier, jeudi, au parquet du tribunal de grande instance de Dakar pour, «violation des franchises universitaires, violence et voie de fait...»).



Rappelons que l'ébruitement de cette affaire qui a incriminé 8 autre étudiants qui ont fait l'objet de sanctions disciplinaires, est parti de la publication d'une vidéo de 30 secondes, filmée par un des étudiants se trouvant dans l'amphithéâtre. L'image montre l'étudiant, A. Faye, en compagnie de plusieurs camarades s'inviter dans l'amphithéâtre, dans le but de battre campagne pour les élections des amicales.



A. Faye va finir par arracher vigoureusement le micro du prof, pour le remettre à un autre

étudiant qui va s'adresser à l'assistance. définitivement exclu de l'Université, par le Conseil de discipline, l'étudiant, A. Faye, attend à présent d'être fixé par dame justice.



avec L'Observateur