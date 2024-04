UCAD : l'intersyndicale du personnel administratif et technique (Pats) en gréve ce lundi

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar sera perturbée ce lundi, avec un débrayage prévu par l'Intersyndicale du personnel administratif et technique (Pats) à partir de 9 heures. Les travailleurs membres de cette intersyndicale ont exprimé leur mécontentement face à l'inaction des autorités et n'excluent pas une grève totale dans les jours à venir.



L'intersyndicale, qui s'est réunie ce week-end, a listé plusieurs problèmes, notamment le retard des salaires de mars 2024, le non-reversement des allocations familiales des six derniers mois, le retard d'application des accords de santé malgré les directives ministérielles , ainsi que les problèmes d'approvisionnement en eau dans certains bâtiments de l'université.